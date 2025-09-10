Capioví recibió un nuevo Regional

El domingo se disputó un nuevo Torneo Regional en Aire Libre, con la presencia de más de 40 arqueros que llegaron a Capioví desde distintos puntos de la región.
La cita estuvo organizada por Tiro con Arco Capioví y se disputó en el Polideportivo Municipal de dicha localidad.
Llegaron arqueros de Chaco, Entre Ríos y los clubes federados de la provincia como CAPRI y Centro de Cazadores de Posadas, Escuela Municipal de Campo Grande y el Centro Cultural Germano Argentino (CCGA) de Alem, más los arqueros de AMiTA que llegaron desde Oberá, Alem, Foz de Iguazú, Ruiz de Montoya, Aristóbulo y San Antonio. Los jueces fueron Cindy Schöck y Claudia Schauer.
Bajo un buen clima, se disputaron las dos rondas de clasificación y luego fue el turno de las rondas definitivas de eliminación donde se definieron los podios. En el medallero de clubes, el ganador fue CAPRI con nueve oro, cinco medallas de plata y dos de bronce.
Fuente: Primera Edición.
