El deporte misionero en los JADAR

Comenzaron los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), en Rosario, con la presencia de varios atletas misioneros.
Durante la jornada de ayer, Vóley de playa, Patinaje Artístico y Tenis de mesa adaptado fueron las primeras disciplinas en entrar en acción con presencia misionera.

El Ministerio de Deportes de la provincia acompaña a la delegación misionera que en la primera edición de esta competencia se presenta en 15 disciplinas: Atletismo, Canotaje, Atletismo adaptado, Paracanotaje, Esgrima, Judo, Lucha, Patín, Gimnasia rítmica, Squash, Tenis, Tenis de mesa adaptado, vóley de playa, Wushu Kung y Parapowerlifting.

Al final de la primera jornada se realizó la ceremonia de apertura, celebrada en el Fan Fest de Rosario (ubicado en el bulevar Oroño, entre Dante Alighieri y 27 de Febrero), con la presencia de deportistas y abanderados de cada provincia que, en el caso de Misiones, fueron Paula Rivero (Squash) y Marcos Muñoz (tenis de mesa adaptado).

En la jornada de hoy, las disciplinas que tendrán actividad serán vóley de playa, judo, tenis y patinaje artístico.

Resultados del Día 1 de competencia para atletas de Misiones
Vóley de Playa
Marcos González-Nicolás Díaz vs. Rojo-Aguilar (Córdoba): 2-0 (21-12; 21-13)
Marcos González-Nicolás Díaz vs. Casas- Rivas (Río Negro): 2-1 (18-21; 21-12; 15-11)

Patinaje Artístico
Camila Tello: 1ª posición – modalidad Solo Dance – Etapa 1 Style Dance. 55.09 puntos

Tenis de mesa Adaptado
Marcos Muñoz vs. Alejandro Pérez (Buenos Aires): 7-11; 6-11; 6-11
Marcos Muñoz vs. Giselle Muñoz (Buenos Aires): 9-11; 8-11; 7-11El deporte misionero se muestra en los JADAR 2025

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

