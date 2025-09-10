Enrique ganó en el Parque de la Ciudad

Ciclismo: Guillermo Enrique se quedó con la victoria en Posadas - Primera Edición

El pasado domingo se corrió la 5ª fecha del Campeonato Provincial de ciclismo en el circuito Parque de la Ciudad de Posadas, una fecha que se vio afectada por las malas condiciones climáticas.
Fiscalizada por la Asociación Misionera, esta vez los grandes protagonistas fueron correntinos y es que el podio de la categoría Élite lo coparon ciclistas de la vecina provincia: Guillermo Enrique (Goya), Iván Fernández (Virasoro) y Gastón Moya (Goya).

Por otra parte la divisional Élite II quedó en manos de Horacio Díaz (Goya), la Máster B fue para Nicolás Gavilán (Resistencia, Chaco), la Máster C se la llevó el apostoleño Omar Almada, en la Máster D ganó Miguel Brandelero (Goya) y en la Máster E lo hizo el local Rubén Mariño.POR MÁS. Enrique, en lo alto. La próxima será en Posadas, el 21 de este mes.

La próxima fecha, el Gran Premio “Cacho Arismendi”, será el 21 de septiembre en Posadas.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

