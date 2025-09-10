Guaraní arrancó la pretemporada

Guaraní Antonio Franco dio inicio este miércoles a la pretemporada en su estadio de Villa Sarita, con la presencia de 23 futbolistas entre juveniles, referentes y refuerzos, con la mira puesta en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.
La jornada comenzó en el salón de usos múltiples, donde el plantel realizó mediciones de peso, altura y salto computarizado. Luego, bajo las órdenes de los preparadores físicos Tomás Wyss y Facundo Pedro, se trasladaron al tinglado para cumplir con ejercicios de fuerza, saltos y un test yoyo destinado a evaluar la condición física inicial.
En el inicio de los trabajos se sumaron los refuerzos Matías Márquez y Franco Flores, mientras que para este jueves está previsto el arribo de Facundo Vallejos. En los próximos días se espera la llegada de más incorporaciones con el objetivo de fortalecer al grupo que buscará uno de los cuatro ascensos al Federal A.
El cronograma de entrenamientos prevé que el equipo cierre la semana con actividades en la arena de Playa El Brete, mientras que la próxima semana está programado el inicio de los dobles turnos.
“Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de trabajar. Esperamos que en los próximos días se incorporen más refuerzos”, señaló el entrenador Manuel Dutto tras la primera práctica.
Plantel
Alan Depotte, Diego Vallejos, Lucas Noguera Ramírez, Enrique Machado, Denis Benítez, Diego Meza, Máximo Dutto, Mauro Gómez, Emanuel Báez, Lucas Velázquez, Luciano Miranda, Enzo Kalen, Santiago Duarte, Gonzalo Cardozo, Juan Toledo, Alejandro Báez Bressiski, Matías Márquez, Brian Cubilla Jara, Thiago Cuba, Lucas Coronil, Ignacio Montenegro, Joaquín Flores y Luciano Enríquez.
Cuerpo técnico
Utilero: Víctor Cabañas.
Entrenador de arqueros: Ramón González.
Dupla técnica: Manuel Dutto – Juan Eluchans.
Preparadores físicos: Tomás Wyss – Facundo Pedro.
Masajista: Edgardo Moyano.
Fuente: prensa Guaraní.
