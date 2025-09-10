«Leito» va por más, esta vez en Francia

El Premier Padel Paris Major ya está en marcha y Roland Garros vuelve a vestirse de pádel. Desde hoy y hasta el 14 de septiembre, las mejores palas del mundo competirán en el tercer major de la temporada, un torneo que reparte más de un millón de euros en premios y otorga dos mil puntos para el ranking FIP.
En ese escenario cargado de historia, el misionero Leo Augsburger y el bonaerense Martín Di Nenno harán su estreno esta tarde en horario a confirmar en 16avos de final. Sus rivales serán los argentinos Carlos Gutiérrez y Gonzalo Alfonso.
Será apenas el tercer torneo juntos de Augsburger y Di Nenno, pero llegan con un envión inmejorable; la semana pasada conquistaron el Premier Padel de Madrid, donde se dieron el lujo de vencer en la final a la pareja número uno del mundo: Arturo Coello-Agustín Tapia. Fue el primer título de Leo en el circuito internacional y uno de los triunfos más grandes para el deporte misionero en el último tiempo.
La victoria en Madrid no solo se valoró por la magnitud del rival, sino también por el recorrido. Augsburger y Di Nenno hicieron historia al convertirse en la primera dupla en lograr un título P1 derrotando a las tres mejores parejas del ranking en la misma semana. En cuartos superaron a Alejandro Galán y Franco Chingotto (3°), en semifinales a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk (2°), y en la final remontaron ante Coello y Tapia (1°) con un 4-6, 6-3 y 6-4 que levantó a todo el Movistar Arena.
La consagración en España tuvo todos los condimentos de una película. Con el marcador 4-4 en el tercer set, Leo quebró el saque rival y luego selló el triunfo con un remate demoledor que desató su desahogo. El posadeño se arrodilló, rompió en lágrimas y corrió directo a abrazarse con su padre Jorge, presente en las tribunas madrileñas.
“Es la primera vez que me va a costar hablar. Estoy demasiado contento. Este día va a quedar guardado para siempre en mi memoria. No me lo voy a olvidar nunca”, confesó el joven misionero, que también dedicó la victoria a su gente. “Esto va para toda mi familia y para la gente de Posadas, que me hizo el aguante desde el primer día”.
El impacto fue inmediato. Augsburger recibió el premio al jugador más valioso de la final y sumó mil puntos en el ranking mundial, lo que lo elevó de la posición 17 a la 14. Una escalada meteórica para quien debutó en el circuito a fines de julio en Tarragona y que en apenas semanas ya levantó un trofeo de talla mundial.
En redes sociales, Leo también dejó mensajes íntimos. “No tengo palabras para hablar sobre lo que sucedió hoy, mi primer título y contento de hacerlo a tu lado rengo. Sabía que se iba a dar y llegó, llegó el día en el que cumplí mi sueño desde chico”, escribió en una dedicatoria a Di Nenno y a los suyos.
El Alpine Paris Major se presenta entonces como el nuevo desafío para la flamante dupla argentina. La cita parisina ya se consolidó como uno de los grandes escenarios del pádel, desde 2022, la tierra batida de Roland Garros se transforma en césped sintético y muros de cristal para recibir a 224 jugadores de 15 países.
Con apenas 21 años, Leito llega con confianza y ambición. La historia ya le sonrió en Madrid, pero ahora el misionero busca confirmar que lo suyo no fue un golpe aislado, sino el inicio de una carrera con proyección de grandeza. París será el escenario y el mundo del pádel lo volverá a mirar.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes