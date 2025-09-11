Brown se prepara para el Regional

Puede ser una imagen de 7 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto

La dirigencia de la entidad de Villa Urquiza, planifica la preparación del plantel para afrontar el certamen que comenzaría a fin de octubre o en la primera semana de noviembre.
Ya está confirmado el arribo de Guido Barreyro que se sumará al cuerpo técnico, encabezado por Matías Suirecz.
En cuanto a los refuerzos, estaría confirmada la llegada de los ex Crucero, Gabriel Dominico y Axel Vallejos, del lateral César Fernández, actualmente en Yacutinga y se encuentran a prueba dos ex jugadores de Ferroviario de Corrientes.

Se aguarda la finalización del Federal A a los efectos de acercar mediocampistas y delanteros, zonas del campo donde, el cuerpo técnico entiende, debe reforzarse.

Fuente: De la Tribuna TV.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/09/11/brown-se-prepara-para-el-regional/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.