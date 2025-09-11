Camila Tello le dio a Misiones su primera medalla en los JADAR

La segunda jornada de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se desarrollan en Rosario hasta el domingo 14, dejó un saldo positivo para los atletas misioneros.
El hecho más destacado llegó de la mano de Camila Tello (Posadas), quien consiguió la medalla de plata en la disciplina de patinaje artístico, modalidad Danza Femenino, Free Dance.
Con una puntuación de 124.12, Tello finalizó segunda en una competencia muy pareja. El oro quedó para Delfina Veljanovich (CABA) con 125.04 puntos, mientras que el bronce fue para Candela Esmail (Buenos Aires), que sumó 123.10. En total compitieron ocho patinadoras.
La jornada también entregó grandes noticias en squash; Paula Rivero mostró un nivel arrollador y ganó con claridad sus dos partidos, primero frente a María Alejandra Vázquez (San Juan) por 11-2, 11-2 y 11-2, y luego contra Daniela Díaz (Río Negro) por 11-1, 11-2 y 11-4. Por su parte, Juan Segundo Barreyro debutó en cuartos de final, superó a Gustavo Lomaglio (Río Negro) en un duro cruce (13-15, 12-10, 11-4 y 11-3) y clasificó a semifinales, donde se medirá ante Santiago Portabales (Buenos Aires).
En tenis, Agostina Ponds Merahed se impuso con firmeza sobre Agustina Zurita (Neuquén) por 6-1 y 6-1, confirmando su buen presente en el certamen.
El vóley de playa tuvo un traspié en semifinales, la dupla integrada por Marcos González y Nicolás Díaz cayó 2-0 (21-19 y 21-14) frente a los locales Moreno/Lecussan (Santa Fe). Sin embargo, todavía tienen chances de podio, ya que este jueves desde las 12 disputarán el partido por el tercer puesto ante Osatinsky/De Cerchio (Santa Fe).
En judo, la jornada no tuvo los resultados esperados. Diego Álvarez (-100 kg) perdió en cuartos de final frente a Gonzalo Bitz (CABA) y luego en el repechaje ante Gustavo Carrizo (Santa Fe). En tanto, Agustina Olsson (-78 kg) cayó en cuartos ante Paola Montelpare (Río Negro), avanzó directo la primera ronda del repechaje y luego fue derrotada en la semifinal frente a Sofía Melian (Santiago del Estero).
Con medallas, victorias y actuaciones prometedoras, Misiones cerró el segundo día de competencia con protagonismo en varias disciplinas, manteniendo viva la ilusión de seguir sumando logros en los próximos días.
Fuente: El Territorio.
