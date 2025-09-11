Con triplete de Barreto, Corrientes se quedó con la ida ante Eldorado

El seleccionado de la Liga Correntina de Fútbol dio el primer paso y venció 3 a 1 ayer en el estadio de Boca Unidos al combinado de Eldorado, Misiones, en encuentro de ida correspondiente a la final de la Región Litoral Norte por la Copa País.
El experimentado delantero del Deportivo Mandiyú, Guillermo Barreto, descolló al anotar las tres conquistas, mientras que Braian Ferreyra marcó la igualdad que fue transitoria en el equipo visitante.
La revancha se disputará el miércoles venidero a las 20 en el interior misionero y Corrientes viajará con una buena ventaja de goles, en su objetivo de seguir avanzando en la competencia.
Corrientes fue superior a lo largo de los noventa minutos y pronto, a los siete minutos de la etapa inicial, Barreto con un gran remate estableció la ventaja.
No obstante, sobre los 34 minutos sorprendió Eldorado con el empate logrado a través de Brahian Ferreyra.
Le duró poco la alegría a los de la tierra colorada, ya que sobre los 39 minutos Barreto volvió a mostrar su olfato para el gol y señaló el 2 a 1 con el que se fueron al descanso a los vestuarios.
Ya en el complemento, las huestes correntinas mantuvieron la iniciativa y presionaron a un adversario que se defendió con prolijidad.
Sabiendo que la ventaja de goles puede ser decisiva de cara a la revancha, Corrientes no se conformó y fue por más y a un minuto del epílogo, Barreto completó su impresionante faena goleadora, estampando el 3 a 1 definitivo.
La Liga Correntina formó con: Nahuel Vallejos; Ignacio Méndez, Facundo Lallana, Johan Báez, Elías González; Gonzalo González, Hugo Lugo, Gustavo Ojeda, Hernán Valenzuela; Mario Caran, Guillermo Barreto. D.T: Diego Pérez. Ingresaron: Juan Leguizamón, Juan González, Gabriel Acosta y Germán Strillevsky.
Mientras que Eldorado salió a la cancha con: Matías Torales; Cristian González, Brahian Ferreyra, Nahuel Duarte, Alan Casco; Maximiliano Torres, Mario Torres, Martín González, Walter Ortíz; Diego Cabrera, Pablo Reis. D.T: Facundo Ocampos. Ingresaron: Juan Pablo Maidana, Ezequiel Bogado, Adrián Bravo y Jonathan Irala.
Goles: Primer tiempo 7’ y 39’ Barreto (LCF) y 34’ Ferreyra (E). Segundo tiempo: 44’ Barreto (LCF).
Árbitro: Carlos Verón (Resistencia).
Estadio: Leoncio Benítez (Boca Unidos).
Fuente: El Libertador.
