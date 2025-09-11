El domingo se jugará la revancha

El próximo domingo, Yacutinga y Estudiantes jugarán el partido de vuelta final por el Apertura de la Primera B posadeña.
El encuentro, tendrá por escenario la cancha de Yacutinga, en el departamento San Ignacio y se iniciará a las 15.30.
La ida, disputada en cancha de Villa Cabello, finalizó igualada 1 a 1 bajo una intensa lluvia que dejó el campo de juego en muy malas condiciones y no permitió un desarrollo normal, por lo que se espera un choque de otras características para la revancha, ya que el pronóstico climático no prevé lluvias.
El partido se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
