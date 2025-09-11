Fin de semana con dos amistosos para el Celeste

Este fin de semana, Oberá Tenis Club saldrá a la ruta para disputar dos partidos amistosos, el sábado vs Regatas en Ituzaingó y el domingo en Formosa ante La Unión.
El Celeste, pensando en el inicio de la Liga Nacional y la Liga Sudamericana de Baloncesto, tendrá dos amistosos durante el fin de semana. Ambos, serán de visitante. El primero, el sábado, desde las 20.30 en Ituzaingó (Corrientes) enfrentando a Regatas en el estadio del club Yacyretá. El segundo, será en la cancha de La Unión de Formosa, ante el dueño de casa.
Los dirigidos por Fabio Demti, están llevando adelante la tercera semana de pretemporada enfocados en la doble competencia que se les asoma próximamente.
Además, en materia de amistosos, se proyectan al menos dos más para la próxima semana, con días y rival a confirmar.
Fuente: prensa OTC.
Comentarios recientes