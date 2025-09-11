Los Juegos Deportivos Misioneros avanzan a pura acción

El programa Juegos Deportivos Misioneros, impulsado por el Ministerio de Deportes de la provincia, continúa desarrollando sus instancias finales con gran participación en diferentes disciplinas y sedes. La organización de cada jornada es articulada entre los municipios anfitriones, las federaciones y asociaciones deportivas correspondientes, junto al trabajo coordinado con la cartera deportiva.
En los últimos días se definieron los campeones en Rugby Seven, Handball de Playa, Gimnasia Artística Femenina y Boxeo, mientras que en el transcurso de este fin de semana y hasta el próximo martes 16 se sumarán nuevas disciplinas como gimnasia rítmica, natación, natación adaptada, triatlón, canotaje, tiro, skate, BMX freestyle, atletismo, e-sports y atletismo adaptado, en sedes de Oberá, Apóstoles, Candelaria y Posadas.
Detalles de las competencias realizadas
Rugby Seven
Con la fiscalización de la Unión de Rugby de Misiones (URuMi), el torneo de Rugby Seven Sub 16 masculino se disputó en el club Centro de Cazadores, en Posadas, con la participación de Cataratas (Iguazú), Lomas (Posadas), Tacurú (Posadas), Carayá (Eldorado), CAPRI (Posadas) y Centro de Cazadores.
Se jugó bajo la modalidad de dos zonas, todos contra todos, con un total de 10 partidos. Los resultados fueron: Tacurú 5 – Lomas 20; Centro 10 – CAPRI 20; Lomas 50 – Cataratas 7; CAPRI 14 – Carayá 29; Tacurú 48 – Cataratas 7; Centro 15 – Carayá 14; Centro 34 – Cataratas 0; Lomas 38 – CAPRI 5; Carayá 31 – Tacurú 7; Lomas 21 – Tacurú 5.
Las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:
1º Lomas, 2º Tacurú, 3º CAPRI, 4º Carayá, 5º Centro de Cazadores y 6º Cataratas.
Con este rendimiento, Lomas se consagró campeón y será el representante de Misiones en la instancia nacional.
Handball de Playa
En el Estadio de Arena del Complejo Ian Barney, en Oberá, se disputaron los torneos Sub 16 femenino y masculino, con equipos de Eldorado, San Vicente, Candelaria, Posadas y Oberá.
El título femenino quedó para el BOP Nº 5 de Candelaria, mientras que en masculino la victoria fue para AEMO Oberá Handball, conjunto anfitrión. Ambos representarán a la provincia en la etapa nacional.
Gimnasia Artística Femenina
En el Centro Deportivo Artesano, en Posadas, se vivió la Final Provincial de Gimnasia Artística Femenina con 28 gimnastas de la Escuela Municipal de Wanda, Eldorado Gym Art, Piruetas Oberá, Imagym Apóstoles y Artesano Posadas.
Con fiscalización de la Federación Misionera de Gimnasia, el podio fue el siguiente:
1º Arce-Zalazar (Artesano), 18.50 puntos;
2º López, Golke, Rodríguez (Imagym), 18.40 puntos;
3º Méndez, Domínguez, González (Artesano), 17.90 puntos;
3º Barreto, Talavera, Mendoza (GymArt), 17.90 puntos.
Boxeo
La disciplina se definió en el polideportivo de Cerro Azul y en el CePARD de Posadas. Los clasificados a la instancia nacional en categoría Sub 16 son:
Nazarena Carballo (Oberá, 50 Kg)
Yoselin Carvallo (Oberá, hasta 54 Kg)
Jorge Arce (Garupá, 57 Kg)
Facundo Mayol (Iguazú, hasta 69 Kg)
Próximas finales
Gimnasia Rítmica: sábado 13, desde las 9.00, en el Estadio Ian Barney II (Oberá).
Natación, Natación Adaptada y Triatlón: sábado 13, desde las 9.00, en el predio de la Expo Yerba (Apóstoles).
Canotaje: sábado 13, desde las 9.00, en el Club Río Paraná (Posadas).
Tiro: domingo 14, desde las 9.00, en el polígono del Tiro Federal de Misiones (Candelaria).
Skate y BMX Freestyle: domingo 14, desde las 16.00, en el Bike & Skate Park de El Brete, Costanera de Posadas.
Atletismo, Atletismo Adaptado y E-Sports: martes 16, desde las 9.00, en el CePARD (Posadas).
Fuente: prensa Ministerio de Deportes.
