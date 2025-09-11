OTC venció a Tirica y es el único líder

Se inició anoche la tercera fecha del Pre Federal y, en Eldorado, Oberá Tenis Club venció a Tirica por 80 a 69, sumando su terca victoria consecutiva para sostenerse en lo más alto de la tabla de posiciones ante un rival que no conoce el sabor del éxito.
Tobías Reizner fue el goleador de OTC con 18 puntos mientras que Juan Cruz Ramírez se destacó en el local con 23.
Este viernes continuará la fecha con los partidos entre CAPRI-Tokio y El Coatí-Bartolomé Mitre, ambos desde las 21.30.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
