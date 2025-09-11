Provincial: el sábado arrancan los cuartos de final

Luego de las dramáticas definiciones que se dieron en la llave anterior, se pondrá en marcha este sábado la etapa de cuartos de final del Provincial de la FeMiFu.
Desde las 16, habrá dos encuentros: Jorge Gibson Brown vs. La Canterita, ambos de Posadas y Puerto Argentino de San Pedro vs. Luz y Fuerza de Iguazú en tanto que el domingo será el turno de Tuyutí de Apóstoles vs. Guaraní Antonio Franco de Posadas y Central Iguazú vs. Nacional de Puerto Piray.
El partido entre Brown y La Canterita se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
En cuanto a la llega de los protagonistas a esta instancia, en el grupo Sur, el Verdirrojo de Villa Urquiza consiguió su pasaporte al despachar a Rosamonte de Apóstoles, mientras que La Cantera, su rival de turno, eliminó a Atlético Posadas en la tanda de los penales (6-5). La Franja, a su vez, sacó de carrera a River de Santa Rita y el Aurinegro apostoleño también accedió por medio de los penales (2-1) ante Timbó de Jardín América.
En el grupo Norte, Central Iguazú venció a Ex Alumnos 185 de Oberá y su rival del fin de semana, Nacional, superó a 9 de Julio. Luz y Fuerza, por su parte, dio cuenta de Atlético Garuhapé, en otra definición que tuvo lugar desde los doce pasos (5-4). Finalmente, Puerto Argentino se quedó con el boleto gracias a una decisión de la FeMiFu de hacer lugar una protesta y descalificar a Deportivo Jardín América.
Los cuartos de final se jugará a partidos de ida y vuelta y será la última instancia donde los equipos estarán divididos por proximidad geográfica.
Vale recordar que el presente certamen otorga una plaza para el Torneo Regional Amateur del año que viene.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes