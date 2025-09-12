Guillermo Barreto, el delantero de la Selección Correntina de Fútbol, fue la figura del juego donde el elenco de Diego Pérez derrotó a los misioneros de Eldorado. Fue 3 a 1 en el partido de ida de la final de la Región Litoral Norte de la flamante “Copa País”.
El goleador, autor de los tres goles de la selección liguista, después del partido dejó los siguientes conceptos: “Creo que el resultado es justo, se ganó. Por ahí en el segundo tiempo con el hombre de más tuvimos varias situaciones para llevarnos una ventaja mayor. Costó marcar el tercero pero al final llegó” y demostró su fastidio porque las situaciones se crearon, “tuvimos no sé, cuatro o cinco situaciones muy claras, mis compañeros y también yo para aumentar más el resultado y no estuvimos fino”.
Y volvió a recalcar, “lo importante era ganar para ir con una ventaja importante, el objetivo es pasar de instancia, ahora trabajaremos la semana para mantener esto de visitante”. La revancha con la selección de Eldorado se jugará el próximo miércoles 17, a las 20 en la ciudad del interior de la provincia de la tierra colorada.
En el cierre manifestó, “tenemos un buen equipo y a medida que van pasando las etapas, los partidos van a ser más difíciles, dimos un buen paso, esperemos lograr el objetivo la otra semana y después prepararnos para lo que se viene”.
Fuente: El Libertador.
Comentarios recientes