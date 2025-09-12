González y Díaz le dieron a Misiones la segunda presea en vóley de playa

El tercer día de competencias dejó una sonrisa para Misiones en Rosario. El vóley de playa aportó la segunda medalla de la delegación gracias a la dupla integrada por Marcos González y Nicolás Díaz, que se recuperó de la caída en semifinales y superó por 2-0 (21-19/21-16) a los santafesinos Osatinsky/De Cerchio para quedarse con el bronce.
La jornada del jueves también tuvo participación en otras disciplinas. En tenis, Agostina Ponds Merahed luchó en dos partidos de singles, pero cayó ante la tucumana María Florencia Escobedo (6-3; 5-7; 6-3) y frente a la local Martina Villarruel (6-0; 6-1). Con estos resultados, quedó en la cuarta ubicación del Grupo A.
En squash, la provincia aseguró presencia en las finales del viernes; Paula Rivero venció con contundencia a Sabrina Chiesa (Chubut) por 3-0 (11-2, 11-3, 11-1) y definirá el título ante Antonella Falcione (Buenos Aires). En tanto, Juan Segundo Barreyro se impuso en semifinales ante Santiago Portabales (Buenos Aires) también por 3-0 (11-7, 11-5, 11-2) y disputará la final contra Ignacio Gutiérrez Keen (CABA).
El canotaje, en la subsede de Santa Fe, tuvo actividad intensa, en la final del K1 200 metros masculino, Emanuel Mallo fue octavo con un tiempo de 44:16:00, mientras que en semifinales del K1 1000 metros, Damián Cardozo fue cuarto y Franco Bacigalupi quinto. Además, en el K1 200 metros, Matías Guy Seró terminó séptimo en su serie.
La competencia continuará este viernes con la definición en squash, la continuidad del tenis y el inicio de la participación misionera en gimnasia rítmica y lucha, con nuevas ilusiones de podio para la delegación.
Fuente: El Territorio.
