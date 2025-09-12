Tokio por el bicampeonato ante Tirica

El segundo juego final de la Liga Provincial femenina se disputará este viernes desde las 20.45 en el estadio de Unión Cultural de Eldorado, donde Tokio, que se impuso en la ida 64 a 45 en Posadas, buscará repetir el título misionero ante Tirica.
El quinteto dirigido por Horacio Santa Cruz es el favorito, pero Tirica tiene con que ilusionarse, basado en dos basquetbolistas que marcan diferencias: Paola Reyes y Delfina Marcos.
Sin embargo, la solidez colectiva que ha caracterizado a las orientales, es un atributo dificil de superar y que sostiene el favoritismo de las posadeñas.
Una nueva victoria de Tokio, le permitirá ceñirse por segundo año consecutico la corona provincial mientras que Tirica está obligado a ganar para alargar la serie a un tercer juego, que tendrá por escenario el estadio «Jorge R. Yamaguchi».
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes