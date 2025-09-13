Clausura: ganaron Corpus y La Picada

Deportivo Corpus y La Picada debutaron este sábado victoriosos en su participación en el torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol.
Los tricolores, derrotaron 2 a 1 a Guaraní Antonio Franco, con anotaciones de José Martínez y Ányelo Ortiz, habiendo igualado transitoriamente Tobías Techeira mientras que los de Villa Cabello golearon 4 a 0 a Candelaria, en un resultado algo sorpresivo, con tantos de Gustavo Bóveda, Juan Carlos González (2) y Guido Da Silva.
En Candelaria, igualaron 0 a 0 Garupá Fútbol Club y Colectiveros.
La fecha continuará el domingo con Estudio Galeano Ágil, en La Picada, controlando Sebastián Martínez; Luz y Fuerza-1° de Mayo, con Roque Ramos; Tigre-Andrés Guacurarí, dirigiendo Juan Vázquez y Huracán-El Brete, en Candelaria con Octavio Cappelli como juez.
El martes, jugarán Jorge Gibson Brown-Crucero del Norte y el miércoles, Guaraní Antonio Franco-Atlético Posadas.Sólo resta definir cuando lo harán La Canterita-Santa Ana.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
