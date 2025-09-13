El Regional se iniciará el 19 de octubre

El Consejo Federal hará oficial la fecha de inicio del Regional Federal Amateur en las próximas horas. Por pedido de varios clubes participantes y las necesidades del calendario, se tomó la decisión de no esperar hasta noviembre y comenzar en la previa a las elecciones nacionales.
Si bien resta la oficialización, la decisión estaría tomada: la edición 2025/26 del torneo comenzará el fin de semana del 19 de octubre.
Si bien la primera intención era comenzar en noviembre, por pedido de varios clubes y la necesidad de no extender demasiado el calendario, teniendo en cuenta que los equipos que logren los ascensos necesitan un receso y previa organización para disputar el siguiente Federal A, el Consejo Federal resolvió fijar la mencionada fecha.
Cabe señalar que el fin de semana siguiente, 26 de octubre, habrá un parate obligado por las elecciones legislativas a nivel nacional por lo que la segunda fecha se jugará recién el 2 de noviembre. Sin embargo, hay muchas posibilidad que en las regiones donde haya una cantidad significativa de equipos, se opte por realizar una fecha entresemana el viernes 24 así no complicar la continuidad del torneo en fases posteriores.
Serán cuatro ascensos al igual que en las últimas temporadas y el formato también será similar.
En cuanto a las licencias deportivas, este portal pudo saber que ya están en análisis varias de ellas y durante la próxima semana comenzarán los primeros otorgamientos. De la misma manera, se avanza desde la Comisión de Homologaciones para las diferentes ligas del país.
Fuente: Ascenso del Interior.
