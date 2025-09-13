Estudio Galeano y La Picada pedirán una licencia deportiva

Con apenas tres años de existencia, Estudio Galeano avanzó a saltos agigantados desde que decidió poner el pie en la Liga Posadeña de Fútbol y ahora está dispuesto a afrontar el mayor desafío de su corta vida.
Es que lo que se rumoreaba, finalmente fue confirmado por el propio presidente de la institución, Nereo Galeano, quien confió que es cierta la decisión.
El mismo criterio adoptará La Picada, entidad que ya tendría toda la documentación para elevar al Consejo Federal vía Liga Posadeña.
“Este momento nos encuentra como una institución más consolidada, con un plantel que viene trabajando desde que ingresamos a la liga, con un equipo de fútbol que viene de llegar a semifinales y eso nos da una señal de que debemos aceptar un nuevo desafío” explicó el dirigente. Y agregó: “Hoy contamos con un presupuesto que no es abultado, pero es un presupuesto al fin que nos permitirá a hacer frente a una instancia superior”.
Si bien los únicos clasificados por Posadas son Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown, Estudio Galeano intentará conseguir la plaza por otro lado. “Lo nuestro sería por una invitación. La mayoría de los clubes de la Liga Posadeña han propuesto nuestro nombre y es por eso que presentamos una carpeta un pedido formal para que la Liga eleve al Consejo Federal y ahora estamos esperando una respuesta oficial”, explicó Galeano.
Uno de los requisitos para solicitar licencia, es que la Liga de origen este homologada y como la entidad capitalina lo está, puede hacer el pedido. Las demás ligas que integran la Federación Misionera, por el momento no están habilitadas.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes