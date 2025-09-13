Igualaron Brown y La Canterita

Con partidos en Posadas y San Pedro, este sábado se iniciaron los cruces por los cuartos de final del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol.
En el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, Jorge Gibson Brown no pudo sacar provecho su localía e igualó 1 a 1 con La Cantera, en un partido parejo, caliente y complicado para jugar por las malas condiciones del campo de juego.
El Verdirrojo se puso en ventaja en la primera mitad, gracias al tanto de penal anotado por Alan Cáceres, con un poco de fortuna, tras un insólito penal cometido por Franco Vega a Jorge García. Poco después del gol, llegó otra mala noticia para el elenco de Fulgencio Alfonso, ya que se fue expulsado Mario Balbuena, por agresión a un rival.
Sin embargo, el Verdirrojo no pudo hacer valer el hombre de más y en el complemento el Azul consiguió la paridad por medio de Catriel Arévalos, que se anticipó a todos tras un tiro libre, y desvió la trayectoria de la pelota.
En el tramo final el partido levantó más temperatura y esto derivó en más expulsiones. Juan Pablo Rodríguez vio la roja en el local y la visita tuvo otros dos: Luciano Piñeiro y Dariano Maciel, para finalizar el encuentro con ocho futbolistas.
Por su lado, en San Pedro, Puerto Argentino pisó fuerte ante su gente y se impuso por 2 a 1 a Luz y Fuerza, para sacar una mínima ventaja de cara a la revancha en Iguazú.
La actividad no se detiene porque el domingo se llevarán adelante los dos encuentros que faltan. En el estadio General Manuel Belgrano de Apóstoles, Tuyutí recibirá a Guaraní Antonio Franco; mientras que en el estadio “Pachuco” Martínez, Central Iguazú será anfitrión de Nacional de Puerto Piray.
Hay que resaltar que el campeón del torneo misionero clasificará al Regional Amateur 2026.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes