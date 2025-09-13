Jornada dorada para Misiones

La delegación misionera cerró ayer una jornada inolvidable en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Camila Amarilla y Mauricio Lovera se consagraron campeones en lucha, mientras que Ariel Atamañuk arrasó en paracanotaje. A estos logros se sumaron la plata de Paula Rivero y el oro de Juan Segundo Barreyro en squash, más las medallas conseguidas en días anteriores.
El viernes quedará marcado como una de las jornadas más exitosas para la delegación de Misiones en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que se disputan en Rosario. Los atletas de la tierra colorada se subieron al podio en múltiples ocasiones y agrandaron el medallero provincial con actuaciones sobresalientes.
La primera gran noticia llegó ayer con el squash como protagonista para la provincia. La posadeña Paula Rivero disputó la final femenina frente a Antonella Falcione, de Mar del Plata. Fue un duelo muy parejo que terminó en favor de la bonaerense por 11-5, 4-11, 11-9 y 11-7.
Minutos más tarde llegó el turno de Juan Segundo Barreyro en la final masculina. El posadeño tuvo un inicio complicado ante Ignacio Gutiérrez Keen (Caba), con dos sets abajo, pero reaccionó para dar vuelta el partido y consagrarse campeón. Barreyro sumó así la primera medalla dorada para Misiones.
Más tarde Camila Amarilla se impuso con autoridad en su categoría de lucha y se colgó la medalla dorada, ratificando su condición de referente nacional. Poco después, fue el turno de Mauricio Lovera, quien también se quedó con el primer puesto en un combate intenso que lo consagró campeón y aportó otra presea dorada para Misiones.
En paralelo, el canotaje adaptado ofreció un doble festejo de la mano de Ariel Atamañuk. El palista se adueñó de la final del KL2 200 metros con un ritmo demoledor y recibió un diploma, ya que no se completaba el podio en la categoría. Pero más tarde volvió a brillar en la definición del VL3 200 metros, sumando una medalla dorada en una misma jornada y demostrando su vigencia internacional.
Estos logros se suman a las conquistas obtenidas en días anteriores. La primera medalla para Misiones en los Jadar llegó de la mano de Camila Tello, quien brilló en patinaje artístico y alcanzó la medalla de plata en la modalidad Danza Femenino Free Dance con un puntaje de 124.12, apenas detrás de la campeona Delfina Veljanovich (Caba). Luego, la dupla de vóley de playa compuesta por Marcos González y Nicolás Díaz consiguió el bronce tras vencer a los santafesinos Osatinsky-De Cerchio por 2-0 (21-19 y 21-16).
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes