Provincial: con dos partidos se abren los cuartos de final

Con la disputa de dos encuentros se pondrán en marcha este sábado los cuartos de final del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol.
Desde las 16 habrá duelo de equipos posadeños en la capital misionera, en el cual Jorge Gibson Brown será local en el estadio «Salvador Nosiglia» ante La Canterita, en partido que se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
A la misma hora pero en San Pedro, Puerto Argentino recibirá a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú.
Los otros dos encuentros se jugarán mañana. En Apóstoles y a partir de las 16, Tuyutí se verá las caras con Guaraní.
En Puerto Iguazú, Central se medirá desde las 16 con Nacional de Puerto Piray.
Los encuentros de vuelta se disputarán la semana que viene con las localías invertidas.
Fuente: El Territorio.
