Ganó Bartolomé Mitre y seguirá luchando por el ascenso

Al minuto, Emanuel Mercado rompió el cero y a los 15’ Iván Esquivel aumentó la cuenta para los misioneros, que luego de salvarse del descenso cumplieron un nuevo objetivo y avanzaron a una nueva fase.
Con el triunfo en Resistencia, Mitre quedó segundo en la zona B de la Reválida y jugará los mano a mano en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.
El conjunto dirigido por Migue «Pico» Salinas terminó la Primera Etapa de la Reválida con un saldo de cinco triunfos, un empate y tres derrotas, lo que le permitió ser uno de los mejores del grupo.
El segundo de Mitre
Además de los posadeños se clasificaron Boca Unidos, Sportivo Las Parejas, Sarmiento (Resistencia) y Sol de América de Formosa.
El Linqueño, Gimnasia (C. del Uruguay) y Defensores de Villa Ramallo terminaron su participación y mantuvieron la categoría, mientras que Crucero del Norte y Ben Hur descendieron al torneo Regional.
