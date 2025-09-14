Nuevas medallas para Misiones

La delegación misionera cerró otra jornada positiva en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.
Ricardo Báez protagonizó una actuación memorable en los tatamis. En su camino a la final, derrotó 4-1 a Nicolás Vitase de Entre Ríos, luego superó 4-0 a Argentino Meliñanco de Chubut y más tarde venció con autoridad 4-0 a Sebastián Reiss de Caba. Con estos resultados contundentes, el luchador misionero se subió a lo más alto del podio y le regaló a la provincia una nueva presea dorada.
Por su parte, Giuliana Bejar brilló en el atletismo. La joven misionera se quedó con la medalla de bronce en salto en alto, sumando así otra conquista para la delegación y ampliando la presencia de la Tierra Colorada en los podios de los Jadar.
El aporte de Báez y Bejar se suma al viernes inolvidable para Misiones. Ese día, Camila Amarilla y Mauricio Lovera se consagraron campeones en lucha, mientras que Ariel Atamañuk arrasó en paracanotaje con otra medalla dorada, confirmando su vigencia en el plano nacional e internacional. A estas conquistas se agregaron las preseas obtenidas en squash de Paula Rivero alcanzó la final femenina y logró la medalla de plata tras caer en un parejo duelo ante Antonella Falcione, y Juan Segundo Barreyro se quedó con el oro al revertir un partido dramático frente a Ignacio Gutiérrez Keen de CABA.
En los días previos, Misiones ya había tenido alegrías. La primera medalla llegó con Camila Tello en patinaje artístico, quien se llevó la plata en la modalidad Danza Femenino Free Dance con un puntaje de 124.12.. Poco después, la dupla de vóley de playa integrada por Marcos González y Nicolás Díaz celebró el bronce al superar a los santafesinos Osatinsky/De Cerchio por 2-0 (21-19 y 21-16).
