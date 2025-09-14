Victorias para Tokio, Mitre y OTC

La tercera fecha del Pre Federal de básquet quedó completa con la victoria de Tokio sobre CAPRI y de Mitre ante El Coatí, sumadas al festejo previo de OTC en su visita a Tirica. Con estos resultados, el Celeste obereño y el Auriazul capitalino se mantienen invictos en lo más alto de la tabla (3-0).
Tokio volvió a festejar, superó a CAPRI por 79 -67. Lisandro Gómez Quintero tuvo un debut soñado en el Oriental con 20 puntos, la misma cantidad que aportó Cajal en el dueño de casa.
En Eldorado, Mitre mostró contundencia y estiró su invicto al imponerse 99-78 sobre El Coatí. El equipo auriazul dominó desde el primer cuarto con un inspirado Pierotti, autor de 29 puntos. Pese a los intentos de reacción local con Gallardo (18), la visita sostuvo la diferencia y rotó su plantel para firmar su tercera victoria consecutiva.
La fecha había comenzado el miércoles, también en Eldorado, donde OTC le ganó a Tirica por 80-69. El Celeste mostró solidez y fue superior de principio a fin, con Reizner (18) como máximo anotador. En el Felino, que aún no conoce la victoria, se destacó Juan Cruz Ramírez con 23 puntos.
Con este panorama, el Pre Federal tiene a Mitre y OTC liderando de manera invicta, mientras que Tokio se mete en la pelea con su segunda victoria. CAPRI y El Coatí siguen en búsqueda de regularidad y Tirica continúa sin sumar en lo que va del torneo.
Fuente: El Territorio.
