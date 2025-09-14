Yacutinga se quedó con la corona del Apertura posadeño en los penales

En una infartante definición desde el punto del penal, Yacutinga se consagró este domingo campeón del torneo Apertura de la Primera B posadeña, al superar 2 a 0 por esa vía a Estudiantes.
El partido, jugado ante una multitud que dejó más de dos millones y medio en boleterías, finalizó 1 a 1, por los goles de Diego Valenzuela, para el local a los 23′ y de Santiago Aquino, de penal, en el tiempo agregado, ambos en la etapa inicial.
En los penales, las grandes figuras fueron los arqueros. Javier Llaneza (Estudiantes) le atajó los remates a su colega Héctor Dutra, Enzo Ferreira y Diego Valenzuela, mientras que el citado Dutra contuvo los disparos de Eduardo Rodríguez, Matías Valiente y Gabriel Casapava mientras que Damián Benítez elevó el suyo.
Los únicos que convirtieron fueron Lucas Cáceres y Marcelo López, el último que significó la consagración.
El empate de Estudiantes
Síntesis
YACUTINGA 1 (2) – ESTUDIANTES 1 (0)
Yacutinga: Héctor Dutra; César Fernández, Luciano Fernández, Braian Santa Cruz, Juan Manuel Millán; Gustavo Ferreira, Norberto Millán, Diego Valenzuela, Marcelo López; Alejandro Olivera y Franco Brítez Ferreira. DT: Ricardo Ferreira-Alejandro Bogarín.
Estudiantes: Javier Llaneza; Alexandro Piazza, Damián Benítez, Matías Valiente, Gastón Benítez; Santiago Aquino, Ismael Godoy, Gabriel Casapava, Sergio Maidana; Juan Carlos Villalba y Cristian Rodríguez. DT: Diego Pérez.
Goles: 23′ Valenzuela (Y) y 45’+2′ Aquino (E), de penal.
Expulsados: A. Olivera (Y); Maidana(E) y F. Brítez Ferreira (Y),
Árbitro: Harold Lems.
Asistentes: Nicolás Luho y Cristian Ferreira.
Cancha: Yacutinga.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
