Yacutinga y Estudiantes van por el título

La Primera B posadeña tendrá este domingo un nuevo campeón. Yacutinga y Estuiantes se medirán desde las 15.30 definiendo la corona del torneo Aoertura de la Primera B que organiza la liga Posadela de Fútbol.
Tras la igualdad 1 a 1 del domingo pasado en el barrial en que se transformó la cancha de Villa Cabello debido a las intensas lluvias que se abatieron sobre el sur provincial, este domingo se medrán en Roca Chica, definiendo el primero de los torneos de la LPF.
El partido se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, grancias al gran trabajo de la dirigencia albiverde por brindar las mejores condiciones a la prensa.
En la ida, igualaron 1 a 1 en cancha de Villa Cabella, en una cancha imposible de jugar, debido al barrial en que se transformó por la persistente lluvia que cayó durante los 90 minutos.
Marcelo López abrió la cuenta para Yacuntinga, en la etapa inicial, igualando sobre el final Emanuel Noguera, en una corajeada.
Más allá de la gran expectiva que reina en Roca Chica, se sabe que esto es fútbol y todo puede pasar. En las huestes del equipo local reina la confianza como así también en sus hinchas que seguramente “poblarán” la
cancha y brindarán el aliento acostumbrado.
Según expresó su presidente, todo está preparado para que el domingo en Yacutinga se viva una gran fiesta, incluso más allá del resultado.
“Eestamos preparados para esta final, se han hecho algunas obras para albergar más público y con mayor seguridad”.
El clima, al menos indican los pronósticos será el ideal, Yacutinga y Estudiantes han demostrado ser equipo combativos y con mucho sentido de pertenencia, asi que están en condiciones de brindar un gran espectáculo.
El ganador, quedará en la historia como el primer campeón del año del ascenso posadeño y uno de los candidatos a subir a la primera intermedia de la temporada 2026 de la Liga Posadeña de fútbol.
