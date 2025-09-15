Argentina remontó un partido épico contra Finlandia en el debut

La Selección argentina remontó ante su par de Finlandia y ganó 3-2 en su debut en el Grupo C del Mundial de voley masculino que se disputa en Filipinas.
En el Coliseo «Smart Araneta» de la ciudad de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez perdió los dos primeros sets por 19-25 y 18-25 pero se repuso y logró sacar el partido adelante, ganando las tres mangas por parciales de 25-22, 25-22 y 15-11.
El opuesto Pablo Kukartsev fue el máximo anotador de la Argentina con 20 puntos y el segundo del encuentro detrás del finlandés Joonas Mikael Jokela que hizo 26.
En cuanto a la conformación del plantel, Marcelo Méndez viajó a Filipinas con los 15 jugadores que participaron en el torneo amistoso de Polonia. Sin embargo, el reglamento exige que la nómina definitiva para el Mundial esté compuesta por 14 jugadores. Por este motivo, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció el pasado viernes la lista final de convocados, dejando fuera al apostoleño Gustavo Maciel, central de 23 años y reciente incorporación del Friedrichshafen alemán.
Aunque Maciel podrá continuar entrenando junto al grupo, no estará habilitado para disputar los partidos oficiales, según comunicó la FeVA.
El triunfo albiceleste
Tras la gran remontada, fue el propio Kukartsev que admitió que arrancaron el encuentro “con muchas emociones, nervios, inseguridad y quizás presión. Y Finlandia jugó un partido increíble: presionó muchísimo con el saque, defendió como nunca, nos controló mucho en bloqueo y estuvo muy bien en ataque y contraataque. Nos costó encontrarnos con el juego que veníamos demostrando”.
“Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión y las inseguridades. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás. Tenemos jugadores muy buenos, con mucha experiencia y una calidad increíble, y queremos demostrarlo partido a partido” concluyó.
Mañana martes desde las 23.30 horas de la Argentina, el equipo de Méndez enfrentará a su par de Corea del Sur por la segunda fecha de este Grupo C que también integra Francia.
Fuente: Noticias Argentinas.
