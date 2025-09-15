Bartolomé Mitre jugará recién el 5 de octubre ante Costa Brava

En la tarde de este domingo se jugó la última fecha de la Segunda Fase del torneo Federal A 2025 y ya quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final por el primer ascenso a la Primera Nacional y además los primeros cruces confirmados de la Segunda Etapa de la Reválida.
Bartolomé Mitre, que derrotó 2 a 0 a Sarmiento en Resistencia, merced a los tantos de Emanuel Mercado e Iván Esquivel, terminó segundo en la Reválida B por mejor diferencia de gol con relación a su vencido y Sportivo Las Parejas, no volverá a tener actividad hasta el 5 de octubre, cuando reciba en Rocamora a Costa Brava de General Pico, La Pampa, que culminó sexto en la zona Campeonato 1.
Cuartos de final
Ida: 21 de septiembre.
Vuelta: 28 de septiembre.
1: CIUDAD DE BOLÍVAR vs. SAN MARTÍN (Formosa) (L)
2: ARGENTINO (Monte Maíz) vs. GIMNASIA (Chivilcoy) (L)
3: SPORTIVO BELGRANO (San Francisco) vs. DEPORTIVO RINCÓN (L)
4: ATLÉTICO RAFAELA vs. OLIMPO (Bahía Blanca) (L)
(L) Hacen de local en el partido de ida.
En caso que la serie partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles clasificarán a la Cuarta Fase Final los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de cada zona de la Segunda Fase.
Los cuatro clubes perdedores clasifican a la Segunda Etapa de la Reválida.
Reválida
Ida: 5 de octubre
Vuelta: 12 de octubre.
Perdedor Cuartos de Final 1 vs. JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (L)
Perdedor Cuartos de Final 2 vs. EL LINQUEÑO (L)
Perdedor Cuartos de Final 3 vs. SOL DE MAYO (L)
Perdedor Cuartos de Final 4 vs. SPORTIVO LAS PAREJAS (L)
SARMIENTO (LB) vs. SAN MARTÍN (M) (L)
ATENAS (RC) vs. SARMIENTO (R) (L)
9 DE JULIO (R) vs. GERMINAL (L)
COSTA BRAVA vs. BARTOLOMÉ MITRE (L)
JUVENTUD ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS (L)
VILLA MITRE vs. GUILLERMO BROWN (L)
INDEPENDIENTE (C) vs. DOUGLAS HAIG (L)
CIPOLLETTI vs. KIMBERLEY (L)
(L) Hacen de local en el partido de ida.
DESCENDIERON AL TORNEO REGIONAL:
- CRUCERO DEL NORTE (Garupá, Misiones)
- GUTIÉRREZ SPORT CLUB (General Gutiérrez, Mendoza)
- SPORTIVO BEN HUR (Rafaela, Santa Fe)
- SPORTIVO ESTUDIANTES (San Luis)
ELIMINADOS DEL TORNEO:
- CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires)
- DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)
- GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)
- HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza)
- SANTAMARINA (Tandil, Buenos Aires)
- SOL DE AMÉRICA (Formosa)
Fuente: Ascenso del Interior.
