El golazo de Tomás González

Tuyutí dio la nota ayer y cosechó una importante victoria en condición de local, tras imponerse por 1 a 0 sobre Guaraní Antonio Franco, en el inicio de la llave de cuartos de final del Provincial 2025 de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu).
Tomás González, de tiro libre, marcó un verdadero golazo en la tarde del estadio »General Belgrano» de Apóstoles.
“Es un gran premio para el equipo, para mí significa mucho. Para nosotros, es un triunfo histórico y una alegría haber ganado acá. Me tenía fe en el tiro libre y por suerte entró”, le dijo González a El Deportivo luego del enfrentamiento y a la espera de la revancha, que se jugará en el »Clemente Argentino Fernández De Oliveira», aún sin fecha confirmada.
El otro partido que debía disputarse ayer, entre Central Iguazú y Nacional de Piray, fue suspendido en razón de la lluvia que cayó en la Zona Norte de la provincia.
Vale recordar que los cuartos de final arrancaron el sábado con el empate 1-1 entre Jorge Gibson Brown y La Canterita en Villa Urquiza; y el triunfo de Puerto Argentino de San Pedro en su cancha ante Luz y Fuerza de Iguazú por 2 a 1.
