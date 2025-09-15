Estudio Galeano al Regional Federal

Este lunes comenzó con una muy buena noticia para los simpatizantes del club Estudio Galeano.
En el primer listado dado a conocer por el Consejo Federal, la entidad que ascendió esta temporada y que llegó hasta las semifinales del torneo Apertura de la Liga Posadeña, recibió una licencia deportiva y será parte del próximo Regional Federal Amateur, a iniciarse el 19 de octubre venidero.

Por ahora, Guaraní Antonio Franco, Jorge Gibson Brown y Estudio Galeano son los tres representantes de la Liga Posadeña mientras se aguarda la confirmación de al menos dos equipos más: La Picada y La Canterita.

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

