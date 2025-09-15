Gran actuación de timoneles misioneros en la Copa Mercosur

Durante el fin de semana se llevó a cabo en Foz de Iguazú, la 19° edición de la Copa Mercosur, tradicional campeonato creado y compartido entre Paraguay, Brasil y Argentina, turnándose un año en cada sede.
En esta oportunidad de los 110 inscriptos, participaron 13 timoneles de la ciudad de Posadas, representando a la escuela de vela Optinic, en tres categorías: escuelita, principiantes y timoneles.
El torneo puso en juego una copa challenger que se la llevó el correntino Felipe Pantanalli, en segundo lugar la paraguaya Eliza Núñez quien también fue primera en femenino y tercero el posadeño Bautista Jendrika.
Segunda en femenino fue Simona Moreno y tercera Juana Jendrika ambas de Posadas. Se destacaron también en la general y dentro de los diez mejores Kevin Méndez, Matías Stelmaszezuk y Dante Parrino.
Entre los principiantes Ciro Parrino fue el mejor menor representando a Optinic y también tercero de la general, acá también se destacaron Otto Reichenbach y Tobías López.
Felipe Gutiérrez Sosa, de Posadas, se llevó el podio en escuelita; aquí otra posadeña; Kenia López fue segunda en femenino, destacando también la actuación de Juan Mousquere y Luisina Garcia.
Mejor club del Mercosur
Luego de la sumatoria final de puntos la escuela de vela Optinic obtuvo el primer puesto en la general como El Mejor club del campeonato.
Reconocimiento
Nicolás Dasso recibió también un premio por ser uno de los fundadores de la copa Mercosur donde resaltaron su liderazgo ejemplar en la tarea que desempeña, su dedicación y además consideran que es fuente de inspiración para todos los que lo conocen.
La escuela agradeióe fundamentalmente la colaboración de los padres que sin ellos sería imposible realizar estos viajes.
