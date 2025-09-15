La delegación misionera se despidió con cuatro nuevas medallas

En lo que fue el sexto y último día de actividad en Santa Fe, hubo una buena cosecha que incluyó la dorada en esgrima gracias al desempeño de Augusto Servello, otra presea de oro en atletismo adaptado con Irina Benítez (lanzamiento de bala) y dos bronces en wushu kung fu, en las actuaciones de Leandro Gómez y Salomé Florentín.
Sin dudas uno de los destacados del día fue el esgrimista Servello quien en la fase de grupos terminó con récord de 6-0, en semifinales se impuso 15-10 a Santiago Luchetti (CABA) y en la final se consagró campeón con un 15-6 sobre Blas Di Tella, también de Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, en atletismo adaptado, la posadeña Irina Benítez también cosechó otra dorada en lanzamiento de bala luego de lograr una marca de 8.97 metros, superando su registro personal.
Finalmente, en wushu kung fu, Leandro Gómez sumó la medalla de bronce tras obtener la victoria por ausencia en el combate decisivo de la categoría 65 kilos masculino; en tanto que Salomé Florentín se quedó con el tercer puesto en la modalidad taolu opcional con armas.
También hay que destacar a Magalí Brizuela (salto en largo) quien registró un salto de 5.63 metros, su mejor marca personal; a Agustín Da Silva que cerró quinto en los 5.000 metros llanos; y las grandes presentaciones en Parapowerlifting de Maximiliano Antúnez -levantó 127 Kg.- y Diego Ramírez -alcanzó 131 Kg.-.
La delegación misionera logró un total de 13 medallas en los Jadar (siete oros, dos platas y cuatro bronces) y un diploma por primer puesto. La provincia finalizó en el 11º escalón del medallero entre las 24 jurisdicciones que participaron.
Para saber
Las Jadar son los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, un máximo evento multideportivo que se celebra cada cuatro años para reunir a los mejores atletas mayores de todas las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. Organizadas por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), estas competencias son el primer paso del ciclo olímpico y buscan servir como antesala de los Juegos Suramericanos (Odesur). Esta fue la primera edición.
Fuente: El Territorio.
