La gran fiesta de Yacutinga campeón

A través de este vídeo editado por Germán Vogler, compartimos la gran fiesta vivida este domingo en el departamento San Ignacio, donde Yacutinga venció por penales a Estudiantes y se coronó campeón del Apertura del ascenso posadeño.
Con un gran marco de público y todos los condimentos de una final, el encuentro fue parejo y los dos tuvieron sus chances.
La apertura del marcador fue del local, con la ventaja lograda por Diego Valenzuela a los 20 minutos del primer tiempo.
Estudiantes no bajó los brazos y fue en busca de la igualdad en una cancha muy difícil. A los 35’ del de la primera etapa se fueron expulsados Alejandro Olivera en Yacutinga y Sergio Maidana en Estudiantes.
En medio de tanta paridad, el cierre del primer tiempo fue con el empate logrado por Santiago Aquino a los 46 minutos.
En el segundo tiempo los dos intentaron, pero siempre con un juego muy cortado y sin efectividad en las ocasiones generadas frente a los arcos.
Así, el encuentro fue a la definición de los penales, donde los locales festejaron ante su público con las anotaciones de Edmundo Cáceres y Marcelo López, en los dos únicos disparos anotados en una serie errática y cargada de nerviosismo.
Fuente: Liga Posadeña y redacción Deportes Misiones.
