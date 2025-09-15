Lomas y Tacurú a semis del Regional B

Lomas y Tacurú lograron festejar ayer en condición de local y avanzaron a las semifinales del torneo Regional B de Ascenso de rugby, tras imponerse ante San Cipriano de Formosa y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) de Sáenz Peña, respectivamente.
El “Camaleón” no tuvo mayores complicaciones para dominar el match ante los formoseños desde el inicio.
De esa manera, todo fue alegría en la cancha de la avenida Jauretche, en la capital provincial, con una contundente victoria por 100 a 7 sobre San Cipriano y sacar boleto a semifinales.
También ayer por la tarde en la capital provincial, pero en la zona sur, Tacurú hizo pesar la localía para afrontar igualmente con una notable diferencia sobre los chaqueños de UNCAus, por 98 a 17, y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.
El tercer representante misionero que jugaba ayer no pudo en condición de visitante. Se trata de Centro de Cazadores, que cayó no sin dar pelea hasta el final en Formosa, frente a Caza y Pesca, que se llevó finalmente la victoria por 28-13 y también será protagonista en las semifinales de la segunda categoría regional.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes