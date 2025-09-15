Nuevo triunfo amistoso de OTC

Puede ser una imagen de 6 personas y personas jugando al básquetOberá Tenis Club venció anoche nuevamente a Regatas Corrientes 69 a 65 en Ituzaingó, en su segundo amistoso previo al inicio de la Liga Nacional, previsto para el martes 30 recibiendo a San Lorenzo de Almagro.

Roberto Morales

