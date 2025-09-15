Salinas: “Estamos representando al fútbol de Misiones”

Bartolomé Mitre sigue dando pasos firmes en el torneo Federal A. Tras asegurar la permanencia en la categoría, el equipo misionero clasificó ayer a la siguiente instancia de la Reválida tras vencer a Sarmiento, un paso que le permite por qué no soñar con el ascenso.
Detrás del plantel de jugadores y dirigentes, está el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel “Pico” Salinas, quien llevó al Auriazul a la gloria en más de una ocasión, logró al ascenso a la categoría, y hoy valoró el esfuerzo del plantel y la importancia de este logro.
“Estamos muy contentos porque se cumplieron dos objetivos importantes. Al ser el primer equipo que juega un Federal A recién ascendido, es muy difícil lograr la permanencia y los chicos lo consiguieron. Ahora, además, pudimos volver a clasificar”, expresó el DT en comunicación con “La Hora Deportiva”, por la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Salinas remarcó que los jugadores y el club son los grandes protagonistas: “Se lo merecen los jugadores, se lo merece también el club por todo lo que está haciendo. Hoy representamos al fútbol de Misiones y eso es lo más lindo que uno puede elogiar”.
Fuente: Primera Edición.
