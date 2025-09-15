Sólido arranque de Estudio Galeano

Con la disputa de cuatro encuentros, continuó este domingo la fecha inaugural del Clausura posadeño. En el estadio de La Picada, Estudio Galeano superó 3 a 0 a Ágil de Gobernador Roca, en cotejo arbitrado por Sebastián Martínez.
Rodrigo Gareiro, a los 37′ y 60′ y Milton Colman, a los 57′ marcaron para el once que dirige Claudio Fileppi, que desde el vamos se anota entre los candidatos a pelear por el título del certamen.
El último subcampeón posadeño, Huracán, venció 2 a 0 a El Brete, con anotaciones de Martín Casapava y Néstor Barrientos, en cotejo disputado en Candelaria.
Andrés Guacurarí, logró un gran triunfo como visitante ante Tigre, en Santo Pipó, por 3 a 0, por los tantos de Alejandro «Cachito» Bordón, Tobías López y Rodrigo López.
Por último, en Costa Sur, Luz y Fuerza logró un valioso éxito en su lucha por mantener la categoría y derrotó 2 a 1 a 1° de Mayo.
Nicolás Bentos y Néstor Pichaca anotaron para el ganador mientras que Ramiro González señaló el tanto del Trabajador.
La fecha continuará mañana martes, cuando se enfrenten Jorge Gibson Brown-Crucero del Norte, en Villa Urquiza mientras que el miércoles lo harán Guaraní Antonio Franco-Atlético Posadas.
Sólo resta definir cuando jugarán La Canterita-Santa Ana.
El extraño gol de Colman
El segundo de Bareiro
