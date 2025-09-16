Brown recibe a Crucero por el Clausura

Si las condiciones del campo de juego lo permiten, este martes continuará la fecha inicial del Clausura posadeño, la cual comenzó el último sábado.
Para hoy está programado el choque entre Jorge Gibson Brown y Crucero del Norte, los cuales se medirán desde las 16 en el estadio «Salvador Nosiglia».
Mañana miércoles, en tanto, Bartolomé Mitre será anfitrión de Atlético Posadas.
Estos encuentros no se pudieron jugar el fin de semana debido a los compromisos de Brown, por el Provincial y de Mitre, por el Federal A.
El sábado, La Picada tuvo un inicio alentador al derrotar por un contundente 4 a 0 a Candelaria. El Tren del Oeste comenzó así con el pie derecho, mientras espera por una respuesta del Consejo Federal en cuanto al pedido de licencia para el Regional Amateur.
Deportivo Corpus dio el golpe en su estadio ante el campeón defensor Guaraní Antonio Franco, que se presentó con un equipo alternativo teniendo en cuenta que en paralelo juega el Provincial.
En otro de los duelos sabatinos, Garupá FC y Colectiveros, dos equipos a quienes le costó mucho el Apertura, igualaron 0-0.
El domingo, Luz y Fuerza venció 2 a 1 a 1º de Mayo; Estudio Galeano derrotó 3 a 0 a Ágil de Gobernador Roca; Tigre cayó en Santo Pipó ante Andrés Guacurarí por 3 a 0 y Huracán supero 2 a 0 a El Brete.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
