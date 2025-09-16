Bruno Vespa e Isabella Chorvat se lucieron en Lomas de Zamora

El pasado fin de semana se desarrolló el torneo nacional rankeable de élite de tiro con arco, organizado por el club Emta, en Lomas de Zamora. Allí dos representantes misioneros lograron respectivas medallas de oro y plata: Bruno Vespa e Isabella Chorvat.
Bruno Rostan Vespa compitió por primera vez a nivel nacional y lo hizo en la categoría Recurvo Masculino sub 15, siempre con el objetivo de sumar puntos para formar parte del llamado ‘grupo élite’, lo cual le abre las puertas a un lugar en el seleccionado nacional.
A pesar de los nervios iniciales, el certamen fue impecable para la joyita del club CAPRI de Posadas que se llevó un tercer lugar en la clasificación con 578 puntos, dando vuelta la tabla en las eliminatorias e imponiéndose en semifinales al santafesino Lorenzo Jaimez (actual n°2 del ranking) por 6-4, y más tarde en la final a Nahuel Ponce -de Río Negro- (n°4) por 6-2 para así quedarse con la dorada. Bruno viajó acompañado de su entrenador, Gonzalo Barthe.
Por otra parte, Isabella Chorvat -del club Centro de Cazadores- se consolida en la punta de su categoría, luego de ganar la clasificación de Recurvo Femenino sub 18 con 618 puntos y colgándose la medalla de plata en las eliminatorias.
Vale remarcar que el nuevo sistema de ranking de selección dispone una vez por mes de torneos ‘rankeables élite’ distribuidos por región, siendo el Litoral una de las menos favorecidas por las distancias a recorrer.
Por el momento el tiro con arco ya tiene calendario próximo: la copa juvenil en Mar del Plata ( 5 de octubre), y la final nacional en Tucumán (22 y 23 de noviembre).
Fuente: El Territorio.
