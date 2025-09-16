Bruno Vespa e Isabella Chorvat se lucieron en Lomas de Zamora

El reciente y vertiginoso descenso de Crucero al fútbol doméstico, apenas una década después de haber tocado el cielo con las manos en Primera División, dejó en claro, una vez más, que la falta de un proyecto serio en las bases a la larga termina decantando en el peor final. El club de Santa Inés, que también tuvo un acelerado ascenso de la liga local a la elite del fútbol argentino en sólo diez años, descendió el último fin de semana del torneo Federal A, la tercera categoría nacional, al ámbito amateur, por lo que ahora deberá reinventarse desde cero si pretende sostener su nombre en alto y volver a ser lo que hasta hace poco fue, un equipo respetado en la región y en el país y que además ostenta un récord difícil de igualar: ser el equipo más joven en llegar a Primera División. Pedro Dechat, el entrenador con mayores pergaminos en el club y que conoce como pocos lo que significa el Colectivero por dentro, reconoció que el club no venía trabajando bien en los últimos tiempos y aseguró que “todo es cuestión de dinero, cuando se acaba el dinero, se acaba todo”.