Misiones cerró los JADAR con 13 preseas

Finalizó la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se disputaron en Rosario y la delegación misionera cerró su participación con 13 medallas: siete de oro, dos de plata y cuatro de bronce. De esta manera, finalizó en el 11° puesto entre las 24 jurisdicciones que participaron.
El domingo, último día de competencia, hubo presencia misionera en atletismo, atletismo adaptado, Wushu Kung Fu, parapowerlifting y esgrima.
Tras la competencia, Augusto Servello venció en la final a Blas Di Tella (CABA) por 15-6 y se quedó con el oro en esgrima; en paraatletismo Irina Benítez se colgó la medalla de oro en lanzamiento de bala con 8.97 metros, mejoró su registro personal y logró la presea dorada. Además, hubo dos de bronce en Wushu Kung Fu: en 65 Kg masculino Leandro Gómez fue tercero y en Armas femenino, Salomé Florentín con 7.97 se subió a último escalón del podio.
De esta manera, la delegación cerró la participación con un total de 13 medallas, siete de oro, dos de plata y cuatro de bronce. El oro quedó en manos de Juan Segundo Barreyro (squash); Ricardo Báez, Mauricio Lovera y Camila Amarilla (lucha), Ariel Atamañuk (paracanotaje), Servello e Irina Benítez. Camila Tello (patín) y Paula Rivero (squash) con la de plata; y cuatro de bronce con las de Marcos González y Nicolás Díaz (vóleibol de playa), Giuliana Bejar (salto en alto), Gómez y Florentín.
Fuente: Primera Edición.
