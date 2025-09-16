Zacarías finalizó séptima en el Panamericano

La rider misionera Analía Zacarías finalizó en la séptima posición en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, que se disputó el fin de semana en Lima, Perú.
El domingo se llevaron a cabo las clasificaciones y la final tanto en la rama masculina como femenina y la misionera logró meterse en la definición, donde tuvo una buena performance.
“Mi primera vuelta fue muy buena, hice los dos trucos que necesitaba pero en la segunda ronda, cuando tenía que aumentar mi puntaje tuve una mala salida en una transición y un mal aterrizaje, lo que no me permitió continuar bien con la ronda”, indicó la rider tras su participación.
“Además hubieron otros factores que influyeron en el desarrollo ya que había mucho viento y estuvo lloviznando”, remarcó. De esta manera, la misionera se mantiene en la competencia internacional.
Tras su participación en Perú, la misionera continuará con los entrenamientos con la mira puesta en la Copa C1 que se disputará del 3 al 6 de octubre en San Pablo, Brasil.
Fuente: Primera Edición.
