Brown-Crucero chocan en Villa Urquiza por el torneo Clausura

El encuentro entre Jorge Gibson Brown y Crucero del Norte, correspondiente a la 1° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña, jugarán este miércoles a partir de las 16 y en el estadio «Salvador Nosiglia» del barrio Villa Urquiza, con transmisión de Deportes Misiones TV.
El match, estaba pactado para ayer, pero debido a las lluvias que cayeron en las últimas horas, se lo pasó para esta tarde.
Brown está clasificado al torneo Regional y comenzará a darle rodaje a su equipo con ese objetivo. Crucero, por su parte, tendrá a la Liga Posadeña como el único torneo, luego del descenso del Federal A.
Por otra parte, el encuentro entre Bartolomé Mitre y Atlético Posadas, que debía jugarse esta tarde, pasó para el miércoles que viene, para preservar el estado del campo de juego auriazul, en el que disputa el Federal A.
Fuente: El Territorio.
