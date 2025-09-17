Duelo de punteros en la cuarta fecha

La Federación Misionera de Básquet (FMBB) confirmó la programación de la cuarta fecha del torneo Pre Federal Masculino de Primera División, que se disputará este viernes, desde las 21.30, en tres localidades de la provincia.
El gran atractivo estará en Oberá, donde los invictos Oberá Tenis Club y Bartolomé Mitre se verán las caras en el estadio «Luis Augusto Derna».
Ambos equipos lideran la tabla con puntaje ideal (6), por lo que el cruce promete ser vibrante y dejar a un solo puntero.
OTC llega a esta cita con la confianza de haber ganado los tres partidos que disputó, el último como visitante frente a Tirica en Eldorado, mostrando solidez en defensa y variantes en ataque. Mitre, por su parte, también atraviesa un gran momento, viene de imponerse con autoridad sobre El Coatí en el Norte y mantiene su invicto apoyado en el goleo de Pierotti y el buen funcionamiento colectivo.
En Posadas, Tokio intentará sostener su buen arranque de torneo luego de vencer a CAPRI en la fecha pasada. Los orientales, que suman dos triunfos y una caída, buscarán no perderle pisada a los punteros cuando reciban a El Coatí, un rival siempre difícil que quiere recuperarse tras caer de local frente a Mitre. En Eldorado, Tirica y CAPRI protagonizarán un duelo clave entre equipos que aún no lograron despegar en el certamen y necesitan sumar para salir del fondo de la tabla.
La clasificación muestra a OTC y Mitre en lo más alto con 6 puntos, seguidos de cerca por Tokio (5). Más atrás se ubica El Coatí con 4 unidades, en tanto que Tirica y CAPRI cierran la tabla con 3 puntos cada uno.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes