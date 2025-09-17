Eldorado quiere dar vuelta la serie en casa ante Corrientes

La Selección de Eldorado tendrá una parada brava esta noche, cuando se mida con el seleccionado de Corrientes en la revancha de la final de la región Litoral Norte de la Copa País.
Desde las 20 y en el estadio de Sportivo Eldorado, el conjunto misionero tendrá la difícil tarea de levantar la serie ante los de la vecina provincia, que en el encuentro de ida disputado en el estadio de Boca Unidos ganaron 3-1.
En caso de haber igualdad en el global, la clasificación a la Etapa Final se definirá por penales.
Eldorado fue el mejor equipo en la etapa provincial, en la que eliminó a Posadas y Oberá y en las semifinales derrotó al seleccionado de Formosa.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes