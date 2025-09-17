El pasado fin de semana se terminó la Primera Etapa de la Reválida y Bartolomé Mitre cumplió un nuevo objetivo en el torneo Federal A. El Auriazul ganó el fin de semana en Resistencia ante Sarmiento y se metió en la Segunda Etapa, en la que seguirá luchando por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Ya con el cuadro completo, el conjunto de la tierra colorada sabe que deberá viajar 1.450 kilómetros para medirse con Costa Brava de General Pico, La Pampa.
El conjunto dirigido por Miguel «Pico» Salinas fue el 2° de la zona B de la Primera Etapa de la Reválida, detrás de Boca Unidos. Ahora, Mitre tendrá un par de semanas sin competencia, ya que deberá esperar a que se jueguen los cuartos de final por el ascenso y ahí comenzará la serie ante los pampeanos.
Por eso es tiempo de parar la pelota y ver el camino recorrido hasta el momento en lo que es la primera campaña del club de Rocamora en la tercera categoría del fútbol argentino.
“Creo cuando cumplimos el objetivo sentimos tranquilidad. No fue nada fácil, pero creo que esa tranquilidad nos permitió levantar nuestro juego”, analizó el capitán Richard Rodríquez.
“Al comienzo arrancamos bien, después los equipos nos fueron conociendo y nos costó un poco más. Marcaron bien los lugares en los que nosotros lastimábamos y debido a las lesiones nos empezaron a costar los partidos”, expresó el defensor en referencia a la Primera Fase del torneo.
“Tenemos muchos chicos jóvenes, que su primera experiencia fue el Federal, pero terminamos la Reválida muy bien posicionados. Hicimos una gran campaña, para ser la primera en el Federal A, y estamos muy felices”, destacó.
Mitre siempre midió el certamen con esa vara. El objetivo era la permanencia, pero tuvo a maltraer a rivales que, en principio, se suponía iban a pasar de ronda con facilidad como Atlético Rafaela.
El Auriazul estuvo muy cerca de meterse en la Segunda Fase, pero en la última fecha se le escapó esa chance. De todas maneras, se recuperó en la Reválida y avanzó a una nueva etapa.
A la hora de destacar un momento en el certamen, el capitán auriazul no dudó y puso el inicio del duelo ante El Linqueño como el objetivo a cumplir en lo futbolístico.
“Creo que de local tuvimos buenos partidos. Contra El Linqueño los primeros 30 minutos fueron muy buenos, hicimos un buen partido. Después bajamos un poco el rendimiento por el cansancio, pero en la primera media hora tuvimos un rendimiento muy bueno. Presionamos, tuvimos tenencia y un nivel alto, esa es la idea. Es difícil sostenerla tanto tiempo porque el rival también juega, pero creo que los últimos partidos de local fueron buenos”, analizó.
En cuanto a lo que se viene, Rodríguez aseguró que deberán aprovechar el tiempo sin partidos para reponerse de un calendario que fue duro.
“Vamos a tratar de recuperarnos bien, venimos con muchos partidos. Ajustaremos detalles y empezar a analizar al rival para poder hacer una buena serie. El próximo objetivo es tratar de eliminar a Costa Brava, vamos de serie en serie y ojalá podamos llegar lejos, creo que tenemos con qué”, cerró el capitán.
Fuente: El Territorio.
