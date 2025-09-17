El Consejo Federal de AFA confirmó anteayer las primeras licencias deportivas para la próxima edición del Regional Amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino. Y por la tierra colorada fue confirmado Estudio Galeano, que tendrá así su debut en el ámbito nacional.
El campeonato arrancará el 19 de octubre y por la Liga Posadeña de Fútbol (LPF) también participarán Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown, aunque podría sumarse La Picada. La cuenta regresiva ya empezó, al menos para los tres clubes que ya tienen el “sí” en el bolsillo.
“Lo del Regional es un sueño cumplido, es tocar el cielo con las manos. No es una casualidad, sino producto de todo lo que venimos trabajando como club”, resaltó el fundador de Estudio, Nereo Galeano (58), quien celebró la posibilidad de ser parte del próximo Regional Amateur.
“Nuestra aspiración era ganar el Apertura y clasificar por mérito deportivo, pero no tuvimos esa suerte y quedamos eliminados en semifinales. Por eso, nos pusimos muy contentos días atrás luego de la reunión de Consejo Directivo de la LPF, donde se nos propuso presentar el pedido de licencia”, explicó Galeano, quien agregó: “fue un reconocimiento a nuestro club y nos llenó de felicidad”.
La historia de Estudio Galeano arranca el 22 de febrero de 2022, fecha en la que fue fundado el club. “Hasta entonces, con mi estudio jurídico habíamos empezado a sponsorear a clubes como Sporting, Guaraní y Atlético Posadas. De a poco me fui metiendo en lo dirigencial”, recordó el letrado, quien agregó: “la primera experiencia fue en la Superliga Amateur que se juega en el Complejo La Rana. Ahí, en 2021 y con Ulises Silveira como entrenador, salimos campeones invictos. Fue entonces que nos preguntamos hacia dónde seguir, qué camino continuar”.
El club se fundó y entró entonces en la Liga Posadeña. “Lo invitamos como DT a Claudio Fileppi y arrancamos en la C, después en la B, ascendimos y hoy vamos a jugar un Regional. Todo pasó en menos tres años y medio”, cuenta con orgullo Nereo, quien resaltó que el objetivo detrás del club es “construir una herramienta de contención social”.
Galeano admite que nunca imaginó llegar tan rápido a jugar un Regional, pero que estaba convencido de que podría lograrlo. “Jamás pensé que todo se daría así, pero se fue dando a medida que fuimos avanzando. Primero queríamos ganar la C, después la B, luego el ascenso a la A. Y a principios de este año vi que teníamos un equipo competitivo y que podía ser candidato en el Apertura. Un día me acerqué al equipo y le dije ‘Nosotros estamos para jugar el Regional’. Muchos me miraron con cara rara, pero ese sueño hoy se hizo realidad”, resaltó el abogado, a poco más de un mes del esperado debut. “Es un sueño cumplido”, repitió, con la mirada puesta en ese fin de semana del 19 de octubre, cuando el debut finalmente se haga realidad.
¿Habrá más misioneros?
Según pudo saber El Deportivo, el otro club de la Liga Posadeña que presentó los papeles para una licencia deportiva fue La Picada. Todo indica que en las próximas horas el Consejo Federal le daría luz verde a El Tren del Oeste, ya que todo estaría en regla y nadie habría presentado oposición.
Respecto al interior provincial, hasta anoche restaba la homologación de las ligas de Eldorado, Puerto Rico, Oberá y Apóstoles. En ese sentido, faltaban solo algunos documentos para que las cuatro entidades cuenten con el aval del CF.
De ser así, habría varios clubes interesados en recibir una licencia deportiva, tales como Rosamonte y Tuyutí de Apóstoles, River de Santa Rita y Nacional de Puerto Piray. Las próximas horas serán determinantes.
Fuente: Primera Edición.
