En el polideportivo de Puerto Rico, una ovación coronó la presentación de dos primos hermanos que comparten mucho más que un lazo familiar. Mirta Hippler (61) y Félix Hippler (65), ambos de Capioví, se reencontraron con su pasión por el patinaje y emocionaron al público con una demostración cargada de entusiasmo y destreza.
Ante una nutrida concurrencia, el pasado fin de semana, los primos se lucieron en la pista ante la mirada de sus respectivas familias, amigos y público general. Ambos ya son abuelos y la pasión por las ruedas se heredó a las nietas (dos de Félix y una de Mirta), que en la actualidad siendo niñas, asisten a clases de patín.
Regreso después de décadas
Mirta había dejado los patines por más de 40 años, pero el regreso fue tan natural como emotivo. Recordó sus primeros pasos en la disciplina junto a la familia Giosa, referentes del patinaje en la región.
“Jamás me imaginé esa ovación del público, fue maravilloso. No importaba mi edad, estaba haciendo lo que me gusta y me hace feliz”, compartió sobre su salida a escena.
La patinadora destacó además que la pasión sigue en la familia: su nieta ya comenzó con clases de patinaje, lo que asegura continuidad generacional en este deporte.
“Realizar esta actividad con mi primo es disfrute y alegría. Tenemos una linda conexión, coincidimos en el patinaje, sabemos disfrutar de esta actividad a pleno y coincidimos en la manera de pensar y enfrentar la vida”, dijo Mirta en diálogo con El Territorio.
Y rememoró que patinaba desde pequeña, sus profesores fueron la familia Giosa de Rosario. “Ellos vivían aquí en Misiones y tenían su escuela de patín. Pasó el tiempo y volvieron a Rosario. Después de muchos años, vuelve su hijo Javier Giosa a vivir aquí a Misiones, y nos reencontramos. Después de años, volvimos a reunirnos con la gente de esa época y hoy en día tenemos nuestras clases de patín”, explicó.
Volver a la pista le generó adrenalina y felicidad “inexplicables”, confió. A fin de 2024 había participado en un evento junto a su primo y esta vez de nuevo en Puerto Rico.
Además, ella dijo que si la salud lo permite, va a continuar por varios años más en la disciplina. “Nada mejor en la vida que hacer lo que a uno le gusta, no depende de la edad, depende de la actitud con que se enfrenta la vida. A mí, me genera bienestar y felicidad”, expuso.
La historia de Félix con el patín
Félix Hippler comenzó a patinar a los 10 años en el club Esperanza de Capioví. Por cuestiones de la vida tuvo que dejar y después de bastante tiempo retornó a la actividad. “Estar con los patines se hizo piel, yo siempre decía que mi sangre camina sobre patines”, describió.
Además, acotó que en su familia son cinco hermanos y en su momento todos estuvieron involucrados en el patinaje.
A su vez, él integró un grupo de patinadores de Puerto Rico, con el cual salió cinco veces campeón en carreras sobre patines a nivel provincial. Incluso llegó a incursionar en el hockey sobre patines y le apasionó la mencionada disciplina deportiva, donde en la década de los 90, luego de un lapso de inactividad se reintegró en el deporte y se desempeñó como jugador y técnico en el Club Papel Misionero de Capioví.
El capiovicense observó que históricamente no hay muchos varones que hacen patinaje, y que por eso fue muy grato para él haber encontrado chicos que demuestran su talento en el encuentro que se desarrolló en Puerto Rico.
Félix agregó que tres hijos suyos incursionaron en el patinaje y en este momento, dos nietas, en Posadas se iniciaron a aprender y desarrollarse en el patinaje.
Una pasión que une y crece
La amistad de los primos patinadores se transformó en un proyecto comunitario. En 2024 fundaron en Capioví el grupo ‘Pasión sobre ruedas’, pensado especialmente para adultos que desean iniciarse o volver a patinar.
“Cuando uno ya es mayor, hay que apuntar a distintas actividades. Lo que vivimos en Puerto Rico fue una inyección de vitalidad”, aseguró Félix.
Mirta y Félix coinciden en que el patinaje en Misiones no sólo es una práctica deportiva, sino también un espacio de encuentro, memoria y transmisión de valores. Su experiencia inspiradora muestra que la edad no es un límite, y que la motivación personal es verdadera energía para seguir adelante.
