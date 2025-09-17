Portillo con chances de ser titular

River, con la presencia del misionero Juan Carlos Portillo en el plantel, recibirá esta noche a Palmeiras en el duelo de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, se medirán en el estadio Monumental, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de Telefé y Fox Sports.
El ganador de esta serie avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Liga de Quito y San Pablo.
El Millonario se metió entre los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay, por penales, luego del empate 1 a 1 en el resultado global (0 a 0 en Paraguay y 1 a 1 en la Argentina).
El Verdão, por su parte, viene de eliminar a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 en condición de local.
La revancha se jugará el miércoles de la semana que viene en San Pablo.
Será el tercer mano a mano entre ambos en una serie de eliminación directa de Libertadores. Las dos anteriores fueron en el marco de las semifinales de 1999 y 2021, con victoria de Palmeiras en ambas ocasiones.
El antecedente más reciente no le trae buenos recuerdos a River ya que, además de la derrota, la serie quedó marcada por un gol anulado de manera polémica a Gonzalo Montiel en Brasil, en medio del intento de remontada del Millonario en el encuentro de vuelta tras la derrota por 3 a 0 en el Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ganó 2 a 0 en San Pablo, pero no le alcanzó .
Como dato de color, en las filas de River concentró el polifuncional mediocampista-defensor Juan Carlos Portillo, pieza de recambio importante en la habitual rotación de Gallardo. Hoy tiene grandes chances de titularidad.
Fuente: El Territorio.
