Empataron Brown y Crucero

Un entretenido empate protagonizaron este miércoles Jorge Gibson Brown y Crucero del Norte, en otro partido correspondiente a la 1° fecha del Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol jugado en el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza.
Fue 2 a 2 al cabo de un cotejo muy parejo en el que se repartieron el predominio en las acciones.
Abrió la cuenta Santino Monges, a los 7′, pero Brown lo emparejó con un cabezazo de Daniel Zarza, sobre los 18′ y pasó al frente con una media vuelta perfecta del juvenil Jonatan Talavera, a los 33′.
En la parte final, el ingresado Gonzalo Machado lo igualó sobre los 27′, como se puede observar en el vídeo.
En Brown, debutaron Gabriel Dominico, Axel Vallejos y Orlando Cabaña, futbolistas que llegaron para jugar el Regional Federal Amateur mientras que el Colectivero mostró la ayoría de los jugadores con los que cerró su participación en el Federal A.
Síntesis
JORGE GIBSON BROWN 2 – CRUCERO DEL NORTE 2
Brown: Mateo Forza; Ezequiel Esteche, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Zarza, Lisandro Ivanizen; Orlando Cabaña, Gabriel Dominico, Claudio Ríos, Jonatan Talavera; Axel Vallejos y Axel Lezano. DT: Matías Suirezs.
Crucero: Mirko Romero; Gonzalo Cristaldo Miers, Carlos Duarte Fernández, Lautaro Giménez, Pablo Narvaez; Arturo Bueno, Luis Silva, Justo Roa Meza, Pablo Álvarez de Olivera; Santino Monges y Luciano Rojas. DT: Adrán Álvarez.
Goles: 7′ Monges (CdN); 18′ Zarza (B); 33′ Talavera (B) y 72′ Machado (CdN).
Cambios: Ulises Adoryan por Silva, Gonzalo Machado por Bueno, Maximiliano Pereyra por Cristaldo y Axel Meza por Roa Meza (CdN).Nicolás Morel Gallardo por Ríos, Andrés Escobar por Ivanizen, Alexis Maslovski por Esteche, Maiko Dahmer por Cabaña y Jorge García por Talavera (B).
Árbitro: Lucas Suárez.
Asistentes: Nahuel Mattos y Lucas Parra.
Cancha: «Salvador Nosiglia».
El primero de Crucero
El empate de Zarza
Talavera adelanta a Brown
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes